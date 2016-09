"Tag der Inspiration"

Einladung zum Austausch in den Gürzenich

30.09.2016, Köln (epk). Zu einem "Tag der Inspiration" laden die Evangelische Kirche im Rheinland sowie die Initiativen "glaubensreich" und "Weite wirkt" am Samstag, 29. Oktober, in den Kölner Gürzenich, Martinstraße 29-37, ein. Am Vorabend der Jubiläums-Feierlichkeiten zu "500 Jahre Reformation" richten die Teilnehmenden von 9.30 Uhr bis 19.30 Uhr ihren Blick auf Zukünftiges: Augenblicke in Stille und Gebet, Workshops zur Entwicklung von Aktionen in den Gemeinden sowie die Vorstellung von Projekten zu Glaubensfragen stehen auf dem vielseitigen Programm. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldefrist ist der 30. September.



Kontakt:

Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste

Telefon 0202/28 20 401

www.glaubensreich.de