Elternzeit-Vertretung von Pfarrerin Susanne Koschmider

Anne Wellmann wird in ihr Amt eingeführt

09.10.2016, Deutz (epk). Am 1. Oktober hat Pfarrerin zur Anstellung Anne Wellmann die Elternzeit-Vertretung von Pfarrerin Susanne Koschmider in der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Deutz/Poll angetreten. In ihr neues Amt wird sie in einem Gottesdienst am Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr in der evangelischen St. Johannes-Kirche Deutz, Tempelstraße 31.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Deutz/Poll

Telefon 0221/81 13 80



http://evangelisch-deutzpoll.de