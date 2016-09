Film mit Fußballgrößen

"Und vorne hilft der liebe Gott"

09.10.2016, Bensberg (epk). "Und vorne hilft der liebe Gott" ist der Titel eines Films, der am Sonntag, 9. Oktober, ab 10 Uhr im Cineplex Bensberg, Schlossstraße 46-48, gezeigt wird. In dem Film äußern sich bekannte Fußballgrößen wie David Alaba, Jürgen Klopp und Anthony Ujah dazu, was sie über Gott und das menschliche Miteinander denken. Der Macher des Films, David Kadel, wird sich vor Ort Fragen stellen. Der Eintritt kostet 5 Euro.



