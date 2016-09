Besonderer Gottesdienst in der evangelischen Versöhnungskirche

Der Roman "Der Nachtzug nach Lissabon" steht im Mittelpunkt

09.10.2016, Holweide (epk). Der Roman "Der Nachtzug nach Lissabon" steht im Mittelpunkt des Gottesdienstes am Sonntag, 9. Oktober, ab 11 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche Holweide, Buschfeldstraße 30. In dem Buch von Pascal Mercier geht es um einen Menschen, der plötzlich sein wohlgeordnetes Leben hinter sich lässt.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide

Telefon 0221/68 24 65.

http://dellbrueck-holweide.kirche-koeln.de