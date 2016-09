Zwei Vorträge im Heinrich-Püschel-Haus

Beteiligung am Programm der 6. Kölner Demenzwochen

28.09.2016, Müngersdorf (epk). Mit zwei Vortragsveranstaltungen beteiligt sich das Heinrich-Püschel-Haus des Clarenbachwerks, Neuer Grüner Weg 25, am Mittwoch, 28. September, am Programm der 6. Kölner Demenzwochen. Ab 15.30 Uhr spricht Tim Fleiner über "Neues zu Sport und Bewegung bei Demenz". Dr. Georg Salzgerber fragt am 17.30 Uhr "Bauchen Menschen mit Demenz Extra-Welten, sogenannte ,Demenzwelten'".





Kontakt:

Heinrich-Püschel-Haus

Telefon 0221/49 85 220. www.clarenbachwerk.de