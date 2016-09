Zwei Vorträge im Heinrich-Püschel-Haus

Beteiligung am Programm der 6. Kölner Demenzwochen

28.09.2016, Müngersdorf (epk). Mit zwei Vorträgen beteiligt sich das Heinrich-Püschel-Haus des Clarenbachwerks, Neuer Grüner Weg 25, am Mittwoch, 28. September, am Programm der 6. Kölner Demenzwochen. Ab 15.30 Uhr spricht Tim Fleiner von der Deutschen Sporthochschule Köln über "Neues zu Sport und Bewegung bei Demenz". Dr. Georg Salzberger stellt ab 17.30 Uhr in seinem Vortrag die Frage: "Brauchen Menschen mit Demenz, Extra-Welten - sogenannte Demenzwelten?" Im Anschluss an die Vorträge lädt das Clarenbachwerk zu geselligem Beisammensein und einem Imbiss ein. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.





Kontakt:

Heinrich-Püschel-Haus

Telefon 0221/49 85 220

www.clarenbachwerk.de