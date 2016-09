Musikalisch-literarische Rheinreise

Eine Hommage an Deutschlands längsten Fluss

29.09.2016, Zündorf (epk). Das Trio "LiteraRon" lädt zu einer musikalisch-literarischen Rheinreise in die evangelische Pauluskirche Zündorf, Houdainer Straße 32, ein. Die Kulturveranstaltung findet am Donnerstag, 29. September, ab 19 Uhr, statt. Vorgestellt wird Deutschlands längster Fluss in Wort und Musik.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Porz

Telefon 02203/95 54 60

www.kirche-porz.de