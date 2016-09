Musikalisch-literarische Rheinreise

Deutschlands größter Fluss und seine Darstellungen in Wort und Musik

29.09.2016, Zündorf (epk). Das Trio "LiteraRon" lädt ein zu einer musikalisch-literarischen Rheinreise in die evangelische Pauluskirche Zündorf, Houdainer Straße 32, am Donnerstag, 29. September, ab 19 Uhr. Vorgestellt wird Deutschlands größter Fluss und seine Darstellungen in Wort und Musik.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Porz

Telefon 02203/95 54 60. http://www.kirche-porz.de/