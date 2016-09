Veedels-Freitag: Ein Abend rund um den Eigelstein

Stadtführung mit Dr. Ute Fendel

07.10.2016, Köln/Stadtteile (epk). Die geschichtsträchtige und an Anekdoten reiche Altstadt-Nord ist im Umbruch. Einst berühmt-berüchtigte Gassen wie der Stavenhof sind schon längst in ruhige und beliebte Wohnstraßen umgewandelt worden. Der Wegzug der Gaffel-Brauerei und die Erweiterung des Savoy-Hotels stehen außerdem auf dem Programm der Führung. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 7. Oktober, um 18 Uhr, an der Eigelstein-Torburg. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14

www.antonitercitytours.de