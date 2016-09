Drei Jahre "fairstore"-Südstadt

Einkaufen für "kleines Geld"

01.10.2016, Köln (epk). Seit drei Jahren gibt es das Kaufhaus "fairstore"-Südstadt, Severinstraße 87. Aus diesem Anlass findet am Samstag, 1. Oktober, ab 10 Uhr, eine Geburtstagsfeier statt. Auf zwei Etagen bietet das Kaufhaus in der Severinstraße neue und gebrauchte Waren für den kleinen Geldbeutel. Das Angebot richtet sich gezielt an Menschen, die mit wenig Geld auskommen oder auch bewusst Secondhand-Ware einkaufen möchten.







Kontakt:

Diakonie Michaelshoven e.V.

Telefon 0221/9 56 10 00

www.diakonie-michaelshoven.de