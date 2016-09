Fairstore-Südstadt feiert Geburtstag

Drei Jahre einkaufen für kleines Geld

01.10.2016, Köln (epk). Seit drei Jahren gibt es das Kaufhaus fairstore-Südstadt, Severinstraße 87. Das nimmt man zum Anlass für eine kleine Geburtstagsfeier am Samstag, 1. Oktober, ab 10 Uhr. Auf zwei Etagen bietet das Kaufhaus fairstore-Südstadt in der Severinstraße neue und gebrauchte Waren für den kleinen Geldbeutel. Das Angebot richtet sich gezielt an Menschen, die mit wenig Geld auskommen oder auch bewusst Secondhand-Ware einkaufen möchten.







Kontakt:

Diakonie Michaelshoven e.V.

Telefon 0221/9 56 10 00. http://www.diakonie-michaelshoven.de