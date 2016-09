Herbstbasar im Gemeindezentrum Höhenhaus

Dekoratives, Handarbeiten und Schmuck

02.10.2016, Höhenhaus (epk). Am Sonntag, 2. Oktober, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus zu ihrem Herbstbasar ein. In der Zeit von 11 Uhr bis 16 Uhr erwartet die Gäste im Gemeindezentrum, Dreisamweg 9-11, Dekoratives für den Herbst sowie Handarbeiten, Schmuck und Bücher. Der Erlös kommt dem Verein für alte und kranke Menschen der Evangelischen Kirchengemeinde in Köln-Höhenhaus zugute.



Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus

Telefon 0221/63 82 12

www.kirche-hoehenhaus.de