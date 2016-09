Neue Leiterin des Evangelischen Jugendpfarramtes

Amtseinführung von Ulrike Mensching

29.09.2016, Köln (epk). Stadtsuperintendent Rolf Domning und Dr. Bernhard Seiger, Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Süd, laden ein zu einem Gottesdienst zur Einführung von Ulrike Mensching als neue Leiterin des Evangelischen Jugendpfarramtes. Der Gottesdienst beginnt am Donnerstag, 29. September, um 16.30 Uhr in der evangelischen Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7. Danach wird zu einem Empfang in das Haus der Evangelischen Kirche, Kartäusergasse 9-11, geladen.



Kontakt:

Evangelisches Jugendpfarramt

Telefon 0221/93 18 010

www.jupf.de