Kabarettist Ferdinand Linzenich in der "Kirche der Versöhnung"

"Satirische Auferstehungsfeier wider den Zeitgeist"

30.09.2016, Lechenich (epk). Eine "satirische Auferstehungsfeier wider den Zeitgeist" feiert der Kabarettist Ferdinand Linzenich in seinem neuen Programm. Da geht es um Helikopter-Mütter, den Gute-Nacht-Kuss für Kinder per Skype und viele andere Auswüchse der modernen Gesellschaft. Linzenich gastiert am Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, in der evangelischen „Kirche der Versöhnung“, An der Vogelrute 8. Der Eintritt kostet 17 Euro.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Lechenich

Telefon 02235/68 03 59

www.kirche-lechenich.de