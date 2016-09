Interreligiöse Erzählwerkstatt für Frauen

Treffen in der Melanchthon-Akademie

27.09.2016, Köln (epk). Jüdinnen, Christinnen, Musliminnen und alle interreligiös interessierten Frauen sind eingeladen am Dienstag, 27. September, von 16 Uhr bis 18 Uhr in der "Erzählwerkstatt interreligiös" über ihre Erfahrungen mit ihren Religionen zu sprechen. Sie treffen sich in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Eine zweite Erzählwerkstatt beginnt am Dienstag, 22. November, um 16 Uhr im Begegnungs- und Fortbildungszentrum muslimischer Frauen, Liebigstraße 120b.



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030

www.melanchthon-akademie.de