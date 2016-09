Vortrag über die Hintergründe der Reformation

Siegfried Hermle: "Die Reformation fiel nicht vom Himmel"

28.09.2016, Lindenthal (epk). "Die Reformation fiel nicht vom Himmel" lautet die These von Dr. Siegfried Hermle in seinem Vortrag am Mittwoch, 28.September, 20 Uhr, in der Paul-Gerhardt-Kirche Lindenthal, Gleueler Straße 106. Hermle spricht über die vorreformatorischen Erneuerungsbestrebungen und die Hintergründe der Reformation. Hermle ist Professor für Kirchengeschichte am Institut für evangelische Theologie an der Uni Köln.



