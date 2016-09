Wege zu demenzsensiblen Kirchengemeinden

Werkstattgespräch im Kölner Domforum

21.09.2016, Köln (epk). In allen Kölner Kirchengemeinden leben Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Sie besser wahrzunehmen und in das Gemeindeleben einzubinden, haben sich viele Gemeinden auf die Fahnen geschrieben. Gelungene Praxisbeispiele und Anregungen für eine wertschätzende Teilhabe von Menschen mit Demenz stehen im Mittelpunkt eines Werkstattgesprächs mit dem Titel "Wege zu demenzsensiblen Kirchengemeinden" am Mittwoch, 21. September, von 15 Uhr bis 17 Uhr im Domforum, Domkloster 3.



Kontakt:

Anja Koehler

0221/71 50 14 10

www.demenz-sensibel.de