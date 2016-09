Gemeindefest in Brück mit ungewöhnlicher Fotoaktion

Live-Musik bis in die Nacht

17.09.2016, Brück (epk). Am Samstag, 17. September, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Brück-Merheim zum Gemeindefest auf das Gemeindegelände, Am Schildchen 15, ein. Auftakt ist um 13.30 Uhr mit einer Andacht. Danach gibt es ein buntes Programm mit Spielstationen für Kinder sowie eine ungewöhnliche Fotoaktion, bei der sich man sich mit Freunden, der Familie oder allein fotografieren lassen kann. Ein großer Büchermarkt lädt zum Schmökern ein. Ab 18 Uhr gibt es Live-Musik bis in die Nacht.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Brück-Merheim

Telefon 0221/84 33 87

www.ekir.de/brueck-merheim