Gebet der Religionen

Einladung in die islamische Gemeinschaft Milli Görus

21.09.2016, Nippes (epk). Der Kölner Rat der Religionen lädt am Mittwoch, 21. September, 19 Uhr, zum Gebet der Religionen ein. Das Gebet findet in der Islamischen Gemeinschaft Milli Görus, Merheimer Straße 229, in Köln-Nippes, statt. Der Kölner Rat der Religionen hat sich entschieden, an jedem 21. September, dem Tag des Friedens, zum Gebet der Religionen einzuladen. Juden, Christen, Muslime, Bahais und Buddhisten aus Köln werden sich am Gebet der Religionen beteiligen und laden die Kölnerinnen und Kölner und ihre Religionsgemeinschaften ein.



Kontakt:

Pfarrerin Dorothee Schaper

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de