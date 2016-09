Interkultureller Spaziergang durch Köln

Köln für Kinder mit der Evangelischen Familienbildungsstätte

24.09.2016, Köln (epk). Die Evangelische Familienbildungsstätte (FBS) bietet monatliche Begegnungsspaziergänge an. Gemeinsam mit Geflüchteten lernen die Teilnehmenden "Köln mit anderen Augen" kennen. Im September stehen die Kinder im Mittelpunkt: Mit ihren Eltern besichtigen sie den Wildpark im Stadtwald und erkunden den Grüngürtel mit seinen zahlreichen Spielmöglichkeiten. Nach einem Frühstück in der FBS, Kartäuserwall 24, das am Samstag, 24. September, um 11 Uhr beginnt, geht es los. Die Teilnahme kostet 10 Euro, für Flüchtlinge ist das Treffen kostenfrei.



Kontakt:

Julia Mauersberger

Telefon 0221/47 44 55 19

www.fbs-koeln.org