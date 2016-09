"Abrissparty" in der Kinderarche Ehrenfeld

Gelegenheit zum Abschied vor dem Umzug

24.09.2016, Ehrenfeld (epk). Ende Juli ist die Kinderarche der Evangelischen Kirchengemeinde Ehrenfeld in das ehemalige Gemeindehaus an der Eisheiligenstraße 46 umgezogen. Vorher war sie 50 Jahre an der Subbelrather Straße 212 zu finden. Nun sollen alle, die sich der "alten" Kinderarche verbunden fühlen, Gelegenheit bekommen, einen gebührenden Abschied zu feiern. Aus diesem Grund wird am Samstag, 24. September, von 16 Uhr bis 19 Uhr, bei Getränken und Gegrilltem eine Abrissparty gefeiert. Das Gemeindefest der Ehrenfelder Gemeinde beginnt am Sonntag, 25. September, um 10 Uhr auf dem ehemaligen Gelände der Kinderarche mit einem Open-Air-Gottesdienst. Danach erwartet die Gäste ein buntes Programm.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Ehrenfeld

Telefon 0221/82 09

www.evangelisch-ehrenfeld.de