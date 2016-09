Neuer Ort für Geflüchtete und Nachbarn in Nippes

WiNHaus International wird eröffnet

16.09.2016, Nippes (epk). Es gibt einen neuen Ort für Geflüchtete und Nachbarn in Nippes: Das WiNHaus International wird als Ort für Gespräche, Begegnungen, gemeinsame Projekte, zum Nachdenken und zum Durchatmen zur Verfügung stehen. Eröffnet wird das Haus an der Dormagener Straße 5 in Nippes am Freitag, 16. September, um 17 Uhr. Das WiNHaus International ist ein Projekt der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Nippes und der Willkommensinitiative „Willkommen in Nippes (WiN)“. Grußworte sprechen zwei Geflüchtete, Pfarrerin Miriam Haseleu, Bezirksbürgermeister Bernd Schößler und Vera Schöpfer von „Willkommen in Nippes“.







Kontakt:

Pfarrerin Miriam Haseleu

Telefon 0221/29868795

www.lutherkirche-nippes.de