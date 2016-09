Ausstellung mit Fotos von Jugendlichen und Fotograf Boris Becker

Lebensgefühl im Stadtteil Köln-Mülheim eingefangen

16.09.2016, Mülheim (epk). Die Fotoaktion „mülheimart“ rief Jugendliche dazu auf, ihre Lieblingsorte und ihr Lebensgefühl im Stadtbezirk Mülheim fotografisch einzufangen. In Workshops mit professionellen Fotografinnen und Fotografen sind in der ersten Jahreshälfte 2016 Bilder entstanden, die jetzt in einer repräsentativen Auswahl öffentlich gezeigt werden. Die Ausstellung wird eröffnet am Freitag, 16. September, um 17 Uhr im Carlsgarten, Schanzenstraße 6-20. An der Feier wird der international erfolgreiche Fotograf Boris Becker teilnehmen.



Kontakt:

Jugendhaus „Treffer“

Telefon 0221/64 55 58

www.mülheimart.de