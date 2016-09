Bezirksbürgermeister in der Jesus-Christus-Kirche

"Was bringt uns die Kommunalpolitik?"

27.09.2016, Esch (epk). In der Reihe "60 plus" ist am Dienstag, 27. September, Reinhard Zöllner, der Bezirksbürgermeister für den Stadtbezirk Chorweiler zu Gast in der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Pesch. Das Themencafé steht unter dem Motto: "Was bringt uns die Kommunalpolitik? Warum die Bürger oft so politikmüde sind und die Politiker ihre Mitwirkung so dringend brauchen" Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Jesus-Christus-Kirche in Esch, Martin-Luther-Straße 6a, und endet um 16.30 Uhr.









Kontakt:

Siegrid Geiger

Telefon 0221/34 66 81 35

www.dem-himmel-so-nah.de