Henriette Reker begleitet den „Ökumenischen Weg der Erinnerung“

Adolf Clarenbach und Peter Fliesteden wird gedacht

24.09.2016, Köln (epk). An fünf Orten wird am Samstag, 24. September, von 14 bis 18 Uhr, Adolf Clarenbach und Peter Fliesteden gedacht, die beide im Jahr 1529 wegen ihres reformatorischen Glaubens als Ketzer in der Nähe des heutigen Melatenfriedhofs hingerichtet wurden. Die ersten drei Stationen werden von Oberbürgermeisterin Henriette Reker begleitet. Erste Station ist um 14 Uhr die Kapelle des Priesterseminars, Kardinal-Frings-Straße 12. Nach einer Begrüßung durch Superintendent Dr. Bernhard Seiger gibt Professor Siegfried Hermle eine historische Einführung. Im Anschluss spricht Monsignore Rainer Fischer. Zweite Station ist das Obdachlosenzentrum „GULLIVER“ am Hauptbahnhof. Hier gibt es Informationen zu den Orten der Gefangenschaft Clarenbachs, es werden Abschnitte aus den Original-Verhörprotokollen gelesen. Dritte Station ist der Parkplatz der Dombauverwaltung, Römische Straße/Am Hof. Im Zentrum steht die Urteilsverkündigung, die dialogisch von Schauspielern vorgetragen werden. Vierte Station ist der „Der Ort des Galgens“ an der Kirche Christi Auferstehung. Berichte und Quellentexte kommen zu Gehör. Fünfte und letzte Station ist die Clarenbachkirche in Braunsfeld. Die Teilnahme ist kostenfrei!



Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030

www.melanchthon-akademie.de