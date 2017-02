Gemeindeleben

Kunstprojekt "reFORMation transFORMation"

Skulpturen, Rauminstallationen, Fotografien und Malereien für die Kirche von morgen

10.03.2017, Köln/Düsseldorf (epk). Zum 500. Reformationsjubiläum hat die Evangelische Kirche im Rheinland das Kunstprojekt "reFORMation transFORMation" aufgelegt. Es verbindet den Wettbewerb um einen Kunstpreis und eine Wanderausstellung. Elf Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, ihre Vision einer Kirche von morgen mit Skulpturen, Rauminstallationen, Fotografien und Malereien darzustellen. Ihre Arbeiten werden dann Teil der Wanderausstellung sein, die im Jahr 2017 in fünf Stadt- und Kulturkirchen der rheinischen Kirche gezeigt werden. Die Vernissage der Ausstellung wird am Freitag, 10. März 2017, in der Johanneskirche Düsseldorf stattfinden. Zugleich wird an diesem Tag der mit 3.000 Euro dotierte Kunstpreis vergeben. In Planung ist ein Katalog zu diesem Kunstprojekt. Der Pulheimer Künstler Holger Hagedorn gehört zu den Jury-Mitgliedern.







Kontakt:

Amt für Presse und Kommunikation

Telefon 0221/33 82-119

www.kirche-koeln.de/pressestelle