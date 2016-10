Eröffnung der Wanderausstellung "500 Jahre Reformation in Köln und Region"

Einladung zu Kurzvortrag und Sektempfang bei Orgelimpulsen in der Reformationskirche

22.10.2016, Köln-Bayenthal (epk). Zur Eröffnung der Wanderausstellung "500 Jahre Reformation in Köln und Region" lädt Dr. Bernhard Seiger, Vorsitzender des Arbeitskreises "Reformationsdekade", für Samstag, 22. Oktober, 17 Uhr, in die Reformationskirche, Ecke Goethestraße/Mehlemer Straße, ein. Auf 14 Tafeln wird die 500-jährige Geschichte der Evangelischen in der katholisch geprägten Region dargestellt. Dies Ausstellung skizziert ein halbes Jahrtausend, beginnend bei der gnadenlosen Verfolgung von Protestanten, über die Entstehung "heimlicher Gemeinden", erste öffentliche Gottesdienste, den Bau des "protestantischen Doms" bis hin zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten, etwa durch Pfarrer Georg Fritze, und dem Politischen Nachtgebet. Begleitet wird die Eröffnung von einem Kurzvortrag, mit Sektempfang und Orgelimpulsen.







Kontakt:

Superintendent Dr. Bernhard Seiger

Telefon 0221/38 31 01

www.kirche-bayenthal.de