Pfarrer Ingo Siewert wird verabschiedet

Gottesdienst mit Superintendentin Andrea Vogel

25.09.2016, Bergisch Gladbach (epk). Pfarrer Ingo Siewert wird die Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach zum 1. Oktober verlassen und eine neue Stelle im Evangelischen Kirchenkreis Bonn antreten. Pfarrerin Andrea Vogel, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch, verabschiedet Siewert in einem Gottesdienst in der "Kirche zum Frieden Gottes", Martin-Luther-Straße 13, am Sonntag, 25. September, 16 Uhr. Daran schließt sich ein Empfang an.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

Telefon 02202/378 88

www.zumfriedengottes.de