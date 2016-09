Ein Abend zum Thema "Perfektion"

Veranstaltung im Martin-Luther-Haus Bayenthal

23.09.2016, Bayenthal (epk). Das Thema "Perfektion" steht im Mittelpunkt eines Abends im Martin-Luther-Haus, Mehlemer Straße 27, am Freitag, 23. September, von 19.30 bis 21.30 Uhr. Der erste biblische Schöpfungsbericht endet mit der Erschaffung des Menschen. Hatte Gott den perfekten Menschen geschaffen, der diesen Zustand alsbald verlor und sich ihm in seinem Streben nach Perfektion wieder annähert? Viele Fragen werden an diesem Abend diskutiert.







Kontakt:

Pfarrer André Kielbik

Telefon 0221/93 45 676

www.kirche-bayenthal.de