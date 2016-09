14. Ökumenische Nacht in Glessen

Viel Musik im Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum

23.09.2016, Glessen (epk). Unter der Überschrift "Fremd" steht die 14. Ökumenische Nacht in Glessen am Freitag, 23. September. Beginn ist um 20 Uhr im evangelischen Friedrich-von-Bodelschwingh-Gemeindezentrum, Hohe Straße 49. Danach ziehen die Teilnehmenden um in die katholische Kirche St. Pankratius, Glescher Straße 54. Beteiligt sind der Rheinische Motettenchor, der evangelische Posaunenchor und die ökumenische Chorgemeinschaft Niederaußem-Oberaußem-Glessen.





Kontakt:

Pfarrer Thorsten Schmitt

Telefon 02238/94 52 94

www.kirche-tut-gut.de