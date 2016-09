Ökumenischer Bibeltag zur Frage "Was glaubst Du?"

Workshops in der evangelischen Epiphaniaskirche

18.09.2016, Bickendorf (epk). "Was glaubst Du?" lautet das Mottto beim ökumenischen Bibeltag am Sonntag, 18. September, von 12 Uhr bis 18 Uhr, in der evangelischen Epiphaniaskirche, Erlenweg 39. Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden verschiedene Workshops angeboten, in denen man sich über den eigenen Glauben austauscht und die Bibel neu kennenlernt. Mit einem ökumenischen Vespergottesdienst in der katholischen Kirche St. Dreikönigen, Weißdornweg 91, endet der Bibeltag.





Kontakt:

Pfarrerin Uta Walger

Telefon 0221/88 87 79 22

www.gemeinde-bickendorf.de