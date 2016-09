Pfarrerin Gabriele Koye wird verabschiedet

Leiterin der Evangelischen Telefonseelsorge Köln geht in den Ruhestand

23.09.2016, Köln (epk). Pfarrerin Gabriele Koye, Leiterin der Evangelischen Telefonseelsorge Köln, geht in den Ruhestand. Stadtsuperintendent Rolf Domning und Pfarrerin Andrea Vogel, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch, laden ein zu einem Gottesdienst am Freitag, 23. September, 16 Uhr, in der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7. Danach trifft man sich zu einem festlichen Empfang im Haus der Evangelischen Kirche, Kartäusergasse 9.











Stadtsuperintendent Rolf Domning

Telefon 0221/33 82-101

