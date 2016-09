100. Welcome-Gottesdienst in Raderthal

Jubiläum in der Philippuskirche

25.09.2016, Raderthal (epk). Eine Erfolgsgeschichte hat die Evangelische Philippus-Kirchengemeinde Köln-Raderthal mit ihren Welcome-Gottesdiensten geschrieben. "Welcome-Gottesdienste" zeichnen sich aus durch moderne Musik, wenig Liturgie, kreative Hinführung zu Lebensthemen und Musikvortrag. Der 100. Gottesdienst beginnt am Sonntag, 25. September, um 10.30 Uhr in der evangelischen Philippuskirche Raderthal, Albert-Schweitzer Straße 3. Am Samstag, 24. September, wird ab 20 Uhr in der Philippuskirche über moderne Gottesdienstgestaltung diskutiert. Auf dem Podium sitzt unter anderem Erik Flügge, Autor des Buches "Der Jargon der Betroffenheit - Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt". Melanie Kalkmann, ehemalige Abteilungsleiterin "Marketing" des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Pfarrer Klaus Eberhard und Jugendpastor Daniel Phan werden darüber sprechen, wie eine Liturgie gestaltet werden kann für Menschen, denen der normale Gottesdienst fremd geworden ist.





Kontakt:

Evangelische Philippus-Kirchengemeinde Köln-Raderthal

Telefon 0221/38 14 16

www.kirche-raderthal.de