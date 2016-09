"barcamp: Kirche online" in der Melanchthon-Akademie

Haupt- und Ehrenamtler sprechen über digitale Themen

23.09.2016, Köln (epk). Haupt- und Ehrenamtler aus Gemeinden, Kirchenkreisen und kirchlichen Einrichtungen sind eingeladen zum "barcamp: Kirche online" von Freitag bis Sonntag, 23. September bis 25. September, in die Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Die Teilnehmenden informieren sich über die digitalen Themen, die in ihrer täglichen Arbeit eine immer größere Rolle spielen. Am Freitag beginnt um 21 Uhr eine Abendandacht in der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7. Am Samstag und Sonntag geht es um 8.30 Uhr los, bevor man sich in die Themen vertieft. Das barcamp endet am Sonntag um 13 Uhr.





Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 030

www.melanchthon-akademie.de