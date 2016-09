Herbstfest der Evangelischen Kirchengemeinde Delling

Familiengottesdienst in der Versöhnungskirche

25.09.2016, Delling (epk). Das Herbstfest der Evangelischen Kirchengemeinde Delling steht an. Es beginnt am Sonntag, 25. September, um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Versöhnungskirche Bechen, St. Antoniusweg. Danach wird bis 17 Uhr gefeiert unter Mitwirkung der Kinder des Kindergartens.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Delling

Telefon 02268/66 17

www.kirche-delling.de