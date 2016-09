Das Mülheimer Schanzenviertel

Veedelführung mit Asja Bölke

24.09.2016, Köln/Stadtteile (epk). Das Schanzenviertel, das alte Industrieviertel in Mühlheim, ist mittlerweile zu einer der angesehensten Firmenadressen in Köln avanciert. Bei einem Spaziergang über das Gelände und die anliegende Keupstraße werden die Überreste der großen Zeit der Kabelindustrie in Mülheim und die beeindruckende Wandlung des Schanzenviertels erfahren. Die Teilnehmenden treffen sich am Samstag, 24. September, um 17 Uhr am E-Werk, Schanzenstraße 37. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14

www.antonitercitytours.de