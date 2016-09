Ökumenischer Sülz-Klettenberger Kirchentag

Alternativen zum Wachstum? Wirtschaften für das Leben!

23.09.2016, Klettenberg (epk). Beim "ökumenischen Sülz-Klettenberger Kirchentag" sind die Teilnehmenden dazu aufgerufen, darüber nachdenken, an welchen inhaltlichen Zielen und Werten sich Wirtschaft aus christlicher Sicht orientieren sollte. „Alternativen zum Wachstum? – Wirtschaften für das Leben!“ lautet das Thema am Freitag, 23. September, 19.30 Uhr, im Brunosaal, Klettenberggürtel 65. In drei kurzen Statements werden Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer, Professorin für Christliche Gesellschaftslehre in Freiburg, Antje Busse-Drenk, Dozentin für sozial verantwortliches Finanzwesen und ein Experte zum Thema „Fairer Handel“ die Diskussion eröffnen.

Eine weitere Veranstaltung dazu ist der ökumenische Gottesdienst am Samstag, 24. September, 18.30 Uhr, in der Pfarrkirche St. Karl-Borromäus, Zülpicher Straße 275. Der Gottesdienst steht unter dem Motto „Den Hals nicht vollkriegen?“ Die Predigt hält Landeskirchenrätin Christine Busch. Am Sonntag darauf, 25. September, besuchen sich die katholischen und protestantischen Christinnen und Christen gegenseitig im Gottesdienst. Um 10 Uhr in St. Nikolaus, Nikolausplatz, und im Tersteegenhaus, Emmastraße 6, um 11 Uhr in der Johanneskirche, Nonnenwerthstraße 78, und um 11.30 Uhr trifft man sich im Café Lamerding, Wittekindstraße.



Kontakt:

Pfarrerin Susanne Beuth

Telefon 0221/43 99 33

www.kirche-klettenberg.de