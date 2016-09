Gemeindefest in Rondorf

Viel Musik rund um die Emmanuelkirche

18.09.2016, Rondorf (epk). Das Gemeindefest der Protestanten in Rondorf beginnt am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr mit einem Gottesdienst in der Emmanuelkirche Rondorf, Carl-Jatho-Straße 1. Für Musik sorgt die Band "Cologne Concert Brass", die in den Räumen der Gemeinde probt. Die Mitarbeitenden der Kita bieten ein Programm für die Kinder. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Rondorf

Telefon 02233/232 94

www.rondorf.de