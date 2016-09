Weltkindertag im Rheingarten und in der Altstadt

Auch die Evangelische Jugend ist mit Angeboten dabei

18.09.2016, Köln (epk). Unter dem Motto "Kindern ein Zuhause geben" steht das Kölner Fest zum Weltkindertag im Rheingarten und in der Altstadt am Sonntag, 18. September, von 12 Uhr bis 18 Uhr. Über 70 Initiativen bieten Informations- und Mitmachmöglichkeiten an. Auch die Evangelische Jugend ist mit von der Partie.







Kontakt:

Evangelisches Jugendpfarramt

Telefon 0221/93 18 01-0

www.jupf.de