"Theater Demenzionen" zu Gast in der Paul-Gerhardt-Kirche

Theaterprojekt mit alten und dementen Menschen

19.09.2016, Lindenthal (epk). "Zu Hause ist's doch am schönsten!" lautet der Titel des Stücks, das das "Theater Demenzionen" am Montag, 19. September, 16 Uhr, in der

evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche Lindenthal, Gleueler Straße 106, aufführt. Dabei handelt es sich um ein Theaterprojekt mit sehr alten und dementen Menschen, denen auf der Bühne die Erinnerung an frühere Zeiten ermöglicht wird. Der Eintritt kostet 5 Euro.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal

Telefon 0221/476 98 40

www.kirche-lindenthal.de