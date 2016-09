Gospelworkshop in der Auferstehungskirche

"YaBeppo" zu Gast in Ostheim

18.09.2016, Ostheim (epk). Ein besonderes Event für Gospelfreunde und Freunde afrikanischen Gesanges: "YaBeppo" kommt nach Köln. YaBeppo heißt in der Sprache des Kongo „Großer Bruder“. Der Afrikanische Gospelworkshop mit Gospelgottesdienst am Folgetag findet statt in der Auferstehungskirche, Heppenheimer Straße 7, am Samstag, 24. September, von 11 Uhr bis 17 Uhr, und am Sonntag, 25. September, von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Für Menschen mit afrikanischen Wurzeln und Geflüchtete ist der Workshop beitragsfrei. Alle anderen zahlen 30 Euro pro Person, Paare 50 Euro. Anmeldeschluss ist Sonntag, 18. September.







Kontakt:

Pfarrerin Andrea Stangenberg-Wingerning

Telefon 0221/89 15 56

www.kirchengemeinde-rath-ostheim.de