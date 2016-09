Gruppe für Alleinerziehende am Samstag

Einladung in die Evangelische Familienbildungsstätte Köln

17.09.2016, Köln (epk). Eine Gruppe für Alleinerziehende trifft sich immer samstags in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, um sich mit anderen Eltern in ähnlichen Lebenslagen auszutauschen. Das erste Treffen beginnt am Samstag, 17. September, um 15.30 Uhr. Die Teilnahme an allen Terminen bis zum 10. Dezember kostet 29 Euro.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550

www.fbs-koeln.org