Tag der offenen Tür im CJD Berufsbildungswerk Frechen

Vorführungen in den Werkstätten und Bühnenprogramm

18.09.2016, Frechen (epk). Ein Tag der offenen Tür beginnt am Sonntag, 18. September, um 11 Uhr im CJD Berufsbildungswerk Frechen, Clarenbergweg 81, wo seit 39 Jahren über 3600 junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren ihre Berufsausbildung in 30 anerkannten Berufen erfolgreich abgeschlossen haben. Die Gäste erleben Vorführungen und Aktionen in den Werkstätten sowie ein Bühnenprogramm mit Musik, Tanz, Bands und vielem mehr.





Kontakt:

Birgit Niclas

Kommunikation CJD

Telefon 02234/51 62 33

www.cjd-frechen.de