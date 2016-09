Cajon-Workshop in Weiden

Bauen und musizieren im Jochen-Klepper-Haus

05.10.2016, Weiden (epk). Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, wird im evangelischen Jochen-Klepper-Haus, Aachener Straße 1208, erstmals ein Cajon-Workshop angeboten. Jeder kann für sich am Samstag ein eigenes Cajon bauen und am Sonntag lernen, darauf zu spielen. Der Name Cajon kommt aus dem Spanischen und bedeutet Kistentrommel. Es gibt noch freie Plätze. Die Teilnahme am Workshop kostet inklusive Cajon-Bausatz 130 Euro. Anmeldeschluss ist der 5. Oktober.





Kontakt:

Gitta Schölerman

Telefon 02234/43 02 16

www.ev-kirche-weiden.de