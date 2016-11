Ökumenischer Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder

Feier in der Clarenbachkirche am Vortag des Worldwide Candle Lighting

11.12.2016, Köln-Braunsfeld (epk). Der ökumenische Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder und Geschwister findet in diesem Jahr am Samstag, 11. Dezember, 16 Uhr, in der Clarenbachkirche, Aachener Straße 458, statt. Es ist der Vortag des Worldwide Candle Lighting, des jährlichen Weltgedenktages für alle verstorbenen Kinder. Im Anschluss an den Gottesdienst, besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Beisammensein im benachbarten Clarenbachstift. Der Gedenkgottesdienst richtet sich jedes Jahr an ALLE Eltern, die vor kurzem oder schon vor langer Zeit eines ihrer Kinder verloren haben, unabhängig davon, wie alt diese Kinder waren; ob Sternenkinder, still Geborene, Kinder, die nicht sehr alt geworden sind oder schon erwachsene Kinder. Ebenso richtet sich der Gedenkgottesdienst an ALLE verwaisten Geschwister, die ein oder mehrere Geschwister verloren haben, vor kurzem oder vor langer Zeit, als Kinder oder als Erwachsene.





Kontakt:

Pfarrerin Ulrike Graupner

Telefon 0221/589 48 08

Irmela Richter

Telefon 02225/708 96 19

www.verwaiste-geschwister-koeln.jimdo.com