Gemeindeleben

300 Jahre Evangelische Kirche Frechen

Eröffnungsgottesdienst mit anschließendem Sektempfang

15.01.2017, Frechen (epk). Im Jahr 2017 feiert der Evangelische Kirchenverband Köln und Region nicht nur 500 Jahre Reformation, sondern auch 300 Jahre Evangelische Kirche in Frechen. Letzteres soll mit 17 besonderen Veranstaltungen von Januar bis Dezember 2017 begangen werden. Zum Eröffnungsgottesdienst mit anschließendem Sektempfang lädt die Evangelische Kirchengemeinde Frechen für Sonntag, 15. Januar, 10.30 Uhr, in die Evangelische Kirche Frechen, Hauptstraße 209, ein. Drei Tage später am Mittwoch, 18. Januar, spricht Kirchenhistoriker Professor Dr. Andreas Mühling ab 19.30 Uhr über die "Geschichte der Evangelischen Kirche in Frechen".







Kontakt:

Pfarrerin Almuth Koch-Torjuul

Telefon 02234/57 536

www.kirche-frechen.de