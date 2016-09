"Altern ist nichts für Feiglinge" - Benefizveranstaltung in der Epiphaniaskirche

Die Kabarettistin Monika Blankenberg beschäftigt sich humorvoll mit dem Altern

25.09.2016, Köln-Bickendorf (epk). "Altern ist nichts für Feiglinge Vol. II", heißt es am Sonntag, 25. September, 17 Uhr, in der Epiphaniaskirche Bickendorf, Erlenweg 39. Mit ihrem gesellschaftskritischen, politischen und witzigen Programm räumt die Kabarettistin Monika Blankenberg mit Vorbehalten gegen das Alter auf. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Flüchtlingsarbeit des Runden Tisches "Weltoffen im Veedel" in Bickendorf/Ossendorf wird gebeten.





Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bickendorf

Telefon 0221/820 90-0

www.gemeinde-bickendorf.de