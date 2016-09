Ökumenische Schöpfungsnacht im Kölner Norden

Mit armenischer, katholischer und evangelischer Gemeinde

16.09.2016, Köln (epk). Auch in diesem Jahr laden die katholische, die armenische und die evangelische Gemeinden in Mauenheim, Niehl und Weidenpesch zu einer ökumenischen Schöpfungsnacht ein. In der Heilig Kreuz Kirche, Floriansgasse 2, Köln-Weidenpesch werden am Freitag, 16. September, 19.30 Uhr, Chormusik, Gebete und Lesungen geboten. Der Abend klingt mit kleinen Erfrischungen und zwanglosem Austausch aus.









Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln Mauenheim-Weidenpesch

Telefon 0221/74 89 47

www.kirche-mauwei.de