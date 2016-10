"Tag der Inspiration" an drei Orten in Köln

Zehn große Herausforderungen der Kirche auf ihrem Weg nach morgen

29.10.2016, Köln/Stadteile (epk). Am Vorabend zum 500. Reformationsjahr lädt die Evangelische Kirche im Rheinland zu einem inspirierenden Tag für Samstag, 29. Oktober, ein. In ökumenischer Weite sind alle eingeladen, die ihren Glauben zum Ausdruck und Kirche in Bewegung bringen möchten. Der Tag beginnt und endet im Gürzenich, dem Kölner Traditionssaal. Gute Musik, pfiffiger Talk und wertvolle Impulse stoßen die Türen zu den Räumen von morgen auf: Im „Raum der Begegnung“ stellen sich Projekte vor, die neue Ansätze wagen und Glauben heute zum Ausdruck bringen wollen. Premiere hat ein Dokumentarfilm zum Thema „Reformatoren von heute“, der im Zusammenhang des glaubensreich-Prozesses gedreht wurde. Im „Raum des Gesprächs“ wird gefragt: Wie kann der zukünftige Weg der Kirche aussehen? Im „Raum der Entdeckungen“ finden sich zehn große Herausforderungen der Kirche auf ihrem Weg nach morgen. Radiomoderator Uwe Schulz bezieht Stellung zur Frage, wie Menschen heute verständlich vom Glauben reden können. Die Zentren des Tags sind die Antoniterkirche, Schildergasse 57, und die Trinitatiskirche, Filzengraben 4, sowie der Gürzenich, Heumarkt. Dort findet auch die Schlussveranstaltung mit der Band Combonski und dem Mottosong "Glaubensreich hoffen macht Sinn" statt. Als prominenter Gast ist unter anderem Kardinal Rainer Maria Woelki eingeladen. Bereits zugesagt hat Präses Manfred Rekowski. Durch den Tag führt Christoph Nötzel, Leiter des Amtes für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste, einer der Initiatoren von "glaubensreich". Weitere Informationen zum Programm mit Uhrzeiten und Anmeldemöglichkeit auf der Homepage.



Kontakt:

Christoph Nötzel

Telefon 0202/28 20-401

www.glaubensreich.de