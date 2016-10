„Reformation und die Eine Welt“

Reformationsfeier des Evangelischen Kirchenverbandes Köln und Region

31.10.2016, Köln/Stadtteile (epk). Reformation ist nicht nur etwas für Evangelische. Das letzte Themenjahr der Reformations-Dekade, die 2017 endet, reflektiert die „Reformation und die Eine Welt“. Am Reformationstag 2016 stellen die evangelischen Christinnen und Christen in Köln und Region die Entdeckungen der Reformation in den weiten Raum der Ökumene: „ Weite wirkt" heißt das Motto dieses letzten Themenjahres und der Kölner Reformationsfeier. Wie können die reformatorischen Erkenntnisse heute zu mehr Freiheit führen? Was haben die Reformatoren damals entdeckt, das heutigen Menschen den Horizont erweitern kann? – Die Reformationsfeier gibt Impulse, die auch die Geschwister der Ökumene betreffen. In der Reformationsfeier am Montag, 31. Oktober, 18 Uhr, in der Kölner Trinitatiskirche, Filzengraben 4, predigt Oberkirchenrätin Barbara Rudolph. Sie ist Leiterin der „Abteilung Ökumene“ der Evangelischen Kirche im Rheinland. Musikalisch wird der Gottesdienst durch das Markusvokalensemble unter Leitung von Thomas Wegst, Kreiskantor des Kirchenkreises Köln-Rechtsrheinisch, gestaltet. Die Orgel spielt Kirchenmusikdirektor Johannes Quack.





