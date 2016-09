„Psalmen-Wettbewerb: Voll im Leben“

Für Schulklassen, Konfirmanden und Jugendgruppen

20.09.2016, Köln/Stadtteile (epk). Schulklassen aller Schulformen ab Klasse 7, Konfirmanden-Gruppen und kirchliche Jugendgruppen können sich bei einem ökumenischen Wettbewerb kreativ mit den Texten der 150 Psalmen auseinandersetzen. Ob Comic, YouTube-Video, Fotostory, Rap, Audio-Umfrage, Stop-Trick-Film, Zeichnung, Kreatives Schreiben, Foto und Collage - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Der Wettbewerb startet gleichzeitig mit Beginn der ökumenischen Mitmachausstellung im Haus der Evangelischen Kirche und im Jugendpastoralen Zentrum CRUX am Dienstag, 20. September. Einsendeschluss ist der 30. Januar 2017. Auf der Preisverleihung am 25. März 2017 sind Preise im Wert von 1.000 Euro zu gewinnen. Der Wettbewerb wird vom Evangelischen Schulreferat in Kooperation mit dem CRUX, dem Erzbistum Köln, der Evangelischen Jugend in Köln und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Köln (ACK) durchgeführt.



Kontakt:

Evangelisches Schulreferat

Thomas vom Scheidt

Telefon 0221/33 82 274

www.kirche-koeln.de/schulreferat