Aufstieg einer Minderheit

500 Jahre Protestanten in Köln

21.09.2016, Köln/Stadtteile (epk). Die Protestanten wurden erst 1802 unter französischer Herrschaft kirchlich anerkannt. Zuvor bildeten sie „heimliche Gemeinden“. Die Preußen verhalfen ihnen zum Aufstieg, sogar zu einem „protestantischen Dom“. Viele Jahre später, seit 1968 entwickelten sich - unter dem Einfluss der Theologin Dorothee Sölle und des „Politischen Nachtgebets“ - linke Strömungen, die in Aktionen für „Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung“ mündeten. Ein ökumenischer Lesekreis zum Reformationsjubiläum trifft sich ab Mittwoch, 21. September, jeweils von 16 bis 18 Uhr in der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b. Dr. Bernd Wacker und Dr. Martin Bock lesen das neue Buch von Klaus Schmidt mit dem Titel „Aufstieg einer Minderheit“. Weitere Treffen sind am 28. September und am 5. Oktober geplant. Die Teilnahme kostet 21 Euro.







Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de