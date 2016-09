Vergnügt. Erlöst. Befreit!?

Akzente der Reformation im Rheinland und in Köln

07.10.2016, Köln/Stadtteile (epk). Die Reformation hat auf dem Gebiet der rheinischen Kirche und in Köln einen ganz unterschiedlichen Verlauf genommen. In einem Seminar der Melanchthon-Akademie, Kartäuserwall 24b, werden die rheinische Kirchengeschichte im 16. Jahrhundert und die Kölner Ereignisse um Adolf Clarenbach und den Reformationsversuch von 1543 unter die Lupe genommen. An zwei Tagen, Freitag, 7. Oktober, von 17 bis 22 Uhr, und Samstag, 8. Oktober, von 9 bis 13 Uhr, berichten Professor Dr. Andreas Mühling und Professor Dr. Siegfried Hermle über Aspekte der Reformation im Rheinland. Die Seminarkarte kostet 25 Euro.







Kontakt:

Melanchthon-Akademie

Telefon 0221/93 18 03-0

www.melanchthon-akademie.de